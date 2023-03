„Prokuratura jako pierwsza instytucja w Polsce potwierdziła, że maile Dworczyka są autentyczne. Analizując te maile widzieliśmy, że to, co było tam napisane, rzeczywiście się wydarzyło. Słyszeliśmy wypowiedzi np. Jacka Sasina, który mówił, że wysyłał takie maile. Było kilku takich polityków. Tych potwierdzeń było dużo, ale teraz pierwszy raz – w sprawie, w której było złożonych kilka zawiadomień także przeze mnie i Cezarego Tomczyka - prokuratura (...) uznała, że ten materiał jest na tyle wiarygodny, wystarczający do tego, żeby wszcząć śledztwo. To jest przełom w tej sprawie” – tak decyzje śledczych o wszczęciu śledztw ws. maili Michała Dworczyka skomentował w Rozmowie w południe w RMF FM Adam Szłapka.