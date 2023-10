Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie przewodnik po Izraelu, Stanisław Lipnicki.

/ foto: Stanisław Lipnicki/Facebook /

*** SŁUCHAJ ROZMOWY PIOTRA SALAKA ZE STANISŁAWEM LIPNICKIM <<< KLIKNIJ TUTAJ >>>

W RMF FM i Radiu RFM24 na bieżąco informujemy was od kilku dni dramatycznych wydarzeniach na Bliskim Wschodzie po tym, jak w sobotę Hamas zaatakował Izrael. Znacie najważniejsze informacje, gościliśmy też ekspertów, którzy mają ogromną wiedzę na temat tego, co dzieje się w Izraelu, co jeszcze może się wydarzyć oraz jakie konsekwencje może to mieć dla sytuacji w regionie.

W Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 porozmawiamy z człowiekiem, który jest na miejscu, w środku wydarzeń.

Stanisław Lipnicki jest na co dzień przewodnikiem wycieczek po Izraelu, a w tej chwili próbuje się odnaleźć w tych dramatycznych okolicznościach, zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Jest w Hajfie, czyli stosunkowo daleko od Strefy Gazy, ale blisko granicy z Libanem, a pojawiają się informacje, że do walk może się włączyć libański Hezbollah, dużo silniejszy od Hamasu.

Z naszym gościem porozmawiamy o tym, co w tej chwili dzieje się nie tylko w Hajfie, ale i całym Izraelu oraz o tym, jak przygotowuje się on na ewentualne niebezpieczeństwo, gdzie może się schronić i jak wygląda codzienność w kraju objętym od kilku dni wojną.

Zapraszamy w południe do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.pl, aplikacji RMF ON i naszych mediów społecznościowych!