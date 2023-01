Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Stanisław Gawłowski, senator niezrzeszony. Sejm przed południem uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym, która według rządu ma doprowadzić od odblokowania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Jak teraz zachowa się Senat?

Wideo youtube

Jakie poprawki Senat chce wprowadzić do tej ustawy? Naszego gościa zapytamy też o komisję weryfikacyjną. Czy rozważałby wejście w jej skład? Sprawdzimy też jakie wątpliwości ma Senat co do proponowanych przez PiS zmian w Kodeksie wyborczym.

Zapraszamy do słuchania i oglądania na RMF FM i RMF24.pl tuż po 12:00.