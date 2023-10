"Armia została wciągnięta w politykę przez Prawo i Sprawiedliwość. To dzieje się od lat" - uważa Joanna Scheuring-Wielgus. To jej odpowiedź na słowa rzecznika PiS Rafała Bochenka, który oświadczył, że Donald Tusk chce wykorzystać politycznie sprawę rezygnacji dwóch generałów i robić wokół tego awanturę. Lider PO zaapelował wczoraj do prezydenta Andrzeja Dudy o szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło w polskich Siłach Zbrojnych. Zwrócił się też do wszystkich oficerów i generałów Wojska Polskiego o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności.