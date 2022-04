W piątek Federacja Rosyjska postanowiła wydalić 45 polskich dyplomatów i pracowników konsularnych. Ostatecznym terminem opuszczenia placówki w Rosji jest środa 13 kwietnia. Wyrzucenie dyplomatów to reakcja na działanie Polski, która 23 marca poinformował o wydaleniu z Polski grupy rosyjskich dyplomatów za ich działalność niezgodną ze statusem dyplomaty, czyli za szpiegostwo. O odwecie dyplomatycznym Roch Kowalski porozmawia w sobotnie południe z rzecznikiem MSZ Łukaszem Jasiną.

Łukasz Jasina będzie gościem Rocha Kowalskiego / Marcin Obara / PAP

W rozmowie pojawią się także pytania o kolejny pakiet sankcji nałożonych na Rosję oraz o to, czy Federacja powinna zostać zawieszona w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Rzecznik resortu spraw zagranicznych zostanie również zapytany o incydent z udziałem prezydenta Francji. W wywiadzie dla dziennika "Le Parisien" Emmanual Macron zarzucił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że "jest skrajnie prawicowym antysemitą, który wyklucza osoby LGBT" .

Po tych słowach szef polskiego MSZ Zbigniew Rau wezwał ambasadora Francji do ministerstwa. Czy wypowiedź Macrona to reakcja na krytykę za mało zdecydowane potępianie Rosji za inwazję w Ukrainie, a może element trwającej we Francji kampanii wyborczej? Te i wiele więcej pytań padnie w sobotę tuż po 12:00.

