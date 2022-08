Już w czwartek uczniowie wracają do szkół, tymczasem na ten dzień związkowcy z ZNP zapowiedzieli ogólnopolską akcję protestacyjną. Czy dojdzie ostatecznie do strajku, czy będzie miał kto od września uczyć nasze dzieci, co może być największym problemem w nadchodzącym roku szkolnym? Odpowiedzi na te pytania postaramy się znaleźć wspólnie z gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM, którym będzie Dariusz Martynowicz, nauczyciel języka polskiego z Myślenic, zwycięzca ubiegłorocznej edycji konkursu Nauczyciel Roku.