Gościem specjalnego wydania Rozmowy w RMF FM będzie Rafał Kostrzyński z UNHCR Polska.

Rafał Kostrzyński / Rafał Guz / PAP

Ponad 2 mln uchodźców wjechało już do Polski od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Z naszym gościem porozmawiamy o tym, jak mądrze pomagać. Ilu ludzi może potrzebować pomocy w czasie tego konfliktu? I w końcu, ile to może kosztować? Zapytamy też czy Polska powinna prosić o relokowanie uchodźców do innych krajów.

