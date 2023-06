​Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Radosław Fogiel (PiS). Porozmawiamy z nim przede wszystkim o zaplanowanych na dziś zmianach w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Do Rady Ministrów, jako wicepremier, ma po roku powrócić prezes PiS Jarosław Kaczyński. Czym będzie się zajmował i jak zamierza pogodzić nowe państwowe obowiązki z zarządzaniem partią i kampanią wyborczą?

Zapytamy ponadto o szykowaną na najbliższą sobotę konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, która początkowo miała się odbyć w Łodzi; teraz jednak mowa jest o Bogatyni na Dolnym Śląsku. Skąd ta zmiana planów? Czy PiS chce rzucić wyzwanie Platformie Obywatelskiej, która również w sobotę organizuje we Wrocławiu wiec z udziałem Donalda Tuska?

Sprawdzimy ponadto, czy partia rządząca ma pomysł na to jak odzyskać inicjatywę i powstrzymać rosnącą w siłę główną partię opozycyjną. Czy przełomem może okazać się właśnie sobotnia konwencja?

W dzisiejszej rozmowie padną również pytania o zapowiedziane przez prezesa PiS referendum na temat unijnych planów relokacji uchodźców. Po co organizować referendum, skoro Polska, z uwagi na dużą liczbę przyjętych uchodźców wojennych z Ukrainy, może być wyłączona mechanizmu relokacji?

