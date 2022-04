Sytuacja na Ukrainie powróci już za godzinę w Rozmowie w południe w RMF FM. Gościem Mariusza Piekarskiego będzie Natalia Izdebska, radna Irpienia, czyli miasta koło Kijowa, o które toczyły się zaciekłe walki od pierwszych dni wojny a teraz odkrywane są tam skutki rosyjskiej okupacji.

Zniszczony Irpień / ANDRII NESTERENKO / PAP/EPA

Zapraszamy o 12:00 do RMF FM, na RMF24.pl ,do radia RMF24, a także do naszych serwisów społecznościowych.