"Miesiąc temu, gdy mnie pytano, jakiego poziomu inflacji się spodziewam za październik, mówiłem; niewiele poniżej 8 proc. Wiemy, że jest 6,5 proc. Nie wziąłem pod uwagę tego, że Orlen zastosuje ceny agitacji wyborczej. To się przełożyło na CPI w moim obliczeniu ok. 0,7 proc. Inflacja rzeczywista wynosi 7,2 proc." - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 ekonomista, prof. Marian Noga. "Dlaczego ja tak dodaję? Nie znam produktu ani usługi w Polsce, która by nie potrzebowała transportu, a tym samym paliwa" - tłumaczył były członek Rady Polityki Pieniężnej.

Prof. Marian Noga Inflacja będzie w listopadzie i grudniu zbliżona do 6,5 proc. W grudniu też może być podobny wskaźnik - przewidywał gość Piotra Salaka. Prof. Marian Noga podkreślał, że inflacja będzie spadać bardzo powoli i w przyszłym roku może oscylować w okolicach 5-6 proc.