"Stać go" - tak prof. Bohdan Szklarski skomentował werdykt federalnej ławy przysięgłych na Manhattanie, że Donald Trump ma zapłacić 83,3 mln dolarów E. Jean Carroll. Pisarka stwierdziła, że były prezydent USA zniszczył jej reputację wiarygodnej dziennikarki, zaprzeczając, że zgwałcił ją prawie 30 lat temu. Trump już zapowiedział apelację. „Na pewno skończy się dużo niższą kwotą, ta kwota jest nierealna, na papierze. Natomiast sam fakt płacenia czegoś jest bolesny bardziej wizerunkowo” – dodał amerykanista, przypominając, że Trump przekuwa takie porażki w prześladowanie i zemstę.

Flaga USA na zdjęciu ilustracyjnym / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prof. Bohdan Szklarski: Ameryka jest gotowa na Trumpa 2.0

W jego ocenie droga Donalda Trumpa do Białego Domu nie jest kręta, mimo "prawnych zakrętów".

Zdaniem prof. Szklarskiego Ameryka gotowa jest na Trumpa 2.0, sam Trump jest na to gotowy. "On przetestował amerykańską demokrację i będzie ją dalej testował sprawność kultury politycznej, wartości, to jak Amerykanie rozumieją demokrację, a przede wszystkim sprawność instytucji. W wizji demokracji u Trumpa kompetencje można zawsze przekroczyć, jeśli jest wola polityczna to zawsze można coś zdziałać, to takie biznesowe podejście" - mówił gość Rozmowy w południe w Radiu RMF24.

Wkrótce w tym miejscu pojawi się pełne omówienie rozmowy.