​Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie prof. Bogusław Pacek, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego i generał dywizji w stanie spoczynku.

Prof. Bogusław Pacek / Archiwum RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy o najnowszym pomyśle ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, by niemieckie baterie Patriot przekazać zamiast Polsce Ukrainie. Czy to jest w ogóle możliwe? Co w takim razie będzie ochraniać polskie niebo?

Sprawdzimy też, jak wygląda sytuacja w Ukrainie. Ukraiński wywiad donosi, że Rosja potrzebuje około tygodnia do przygotowania kolejnego zmasowanego ataku rakietowego. Jakie Federacja Rosyjska ma zapasy broni precyzyjnej?

Zapraszamy do słuchania i oglądania na RMF FM i RMF24.pl tuż po 12:00.