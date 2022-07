W piątek GUS opublikuje dane o inflacji w Polsce za lipiec tego roku. O drożyźnie, bezpieczeństwie energetycznym i stanie polskiej gospodarki, Krzysztof Berenda porozmawia z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys / Piotr Szydłowski / RMF FM

Jeśli potwierdzą się przewidywania analityków, poziom inflacji za lipiec 2022 roku będzie zbliżony do tego sprzed miesiąca. Jednak co do tego, czy szczyt inflacji mamy już za sobą, czy dopiero czeka nas poważny skok, ekonomiści nie są zgodni. Tuż po 12:00 w piątek padną pytania, kiedy możemy spodziewać ustabilizowania cen żywości i usług.

Ważny tematami będą również wakacje kredytowe oraz jesienno-zimowe zagrożenie w ciągłości dostaw ciepła.

Na rozmowę zapraszamy do RMF FM, RMF24 i na nasze media społecznościowe!