Według ostatnich danych Ministerstwa Zdrowia, w ciągu tygodnia potwierdzono blisko 20 tys. zakażeń koronawirusem, a 49 chorych na Covid-19 zmarło. O zbliżającej się kolejnej fali zachorowań Paweł Balinowski porozmawia z dr Łukaszem Jankowskim, lekarzem i prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej.

Łukasz Jankowski - prezes Naczelnej Rady Lekarskiej / Piotr Szydłowski / RMF FM

Na czwartkowe południe, minister zdrowia Adam Niedzielski zaplanował briefing o bieżącej sytuacji epidemicznej. Naszego gościa zapytamy o to, czy znaczny wzrost zakażeń zwiastuje ponowne obniżenie wydolności systemu ochrony zdrowia jesienią. Padną także pytania o skuteczność czwartej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 oraz o to, czy już powinniśmy obawiać się małpiej ospy.

Jak informował Dziennik Gazeta Prawna, rok 2022 może być rekordowy pod względem wyjazdów lekarzy do pracy za granicą. Tylko do 30 czerwca do Naczelnej Rady Lekarskiej wpłynęło 445 wniosków o wydanie zaświadczeń potrzebnych do pracy poza Polską. Prezesa Rady zapytamy o powody i konsekwencje emigracji lekarzy-specjalistów.

