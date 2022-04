W środę odbyła się ostatnia debata prezydencka przed niedzielnymi wyborami we Francji. Jak wskazują nadsekwańskie sondaże, niezmiennie prowadzi w nich walczący o reelekcję Emmanuel Macron. Może liczyć na 53 proc. poparcia. Na liderkę Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen chce w II turze wyborów, głosować 47 proc. respondentów. O tym, co może przeważyć przy urnach we francuskich wyborach, Roch Kowalski porozmawia politologiem z Kolegium Europy Wschodniej Adamem Balcerem.