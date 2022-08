Dziś mija pół roku od wybuchu wojny na Ukrainie, którą Władimir Putin planował zakończyć zwycięstwem w ciągu kilku dni. Co dziś dzieje się na Ukrainie? W jakiej fazie jest wojna? Czy widać perspektywę końca i czy wycofanie się Rosji jest w ogóle możliwe? Jakie skutki ekonomiczne dla Ukrainy, Rosji i świata przyniosło ostatnie pół roku? O to Roch Kowalski zapyta gości Debaty w RMF FM: politolożkę prof. Katarzynę Pisarską, gen. Bogusława Packa i ekonomistę dr. Łukasza Rachela. Połączymy się także z naszym dziennikarzem Mateuszem Chłystunem, który od początku wojny obserwuje to, co dzieje się na Ukrainie. Zapytamy go, czy Ukraińcy, którzy świętują dziś Dzień Niepodległości powinni obawiać się nasilonych ataków ze strony Rosji?

Zniszczenia w Mariupolu / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA