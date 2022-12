Rosjanie kontynuują ostrzał ukraińskich miast – dziś wcześnie rano przy pomocy dronów zaatakowali Kijów. Równocześnie zacięte walki toczą się w obwodzie donieckim, w okolicach Bachmutu. Z drugiej strony, jak informuje telewizja CNN, nasi wschodni sąsiedzi mogą już niebawem otrzymać od USA systemy obrony przeciwrakietowej Patriot, a były dowódca armii amerykańskiej w Europie, gen. Ben Hogdes prognozuje, że do sierpnia przyszłego roku Ukraina odzyska kontrolę nad Krymem. Jak rozwinie się sytuacja wojenna w Ukrainie? Czy możliwa jest duża rosyjska ofensywa tej zimy? Obawy takie wyraził we wtorek minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba. O tym, co w najbliższych tygodniach czeka naszych wschodnich sąsiadów, Paweł Balinowski porozmawia dzisiaj z pułkownikiem Piotrem Łukasiewiczem.