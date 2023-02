Na 10 dni przed rosyjską inwazją na Ukrainę gościem Rozmowy w południe będzie wiceszef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pułkownik Maciej Matysiak.

Wideo youtube

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg na dzisiejszym spotkaniu ministrów obrony Sojuszu, mówił, że Rosja szykuje się na dłuższą wojnę i należy dostarczyć Ukrainie broń, "która pozwoli jej wygrać". Z naszym gościem porozmawiamy, o tym jaka broń powinna w pierwszej kolejności trafić na wschodni front.

W poniedziałek myśliwce F-35 holenderskich sił powietrznych przechwyciły trzy rosyjskie samoloty, które zbliżyły się do polskiej strefy obrony powietrznej - poinformowało ministerstwo obrony Niderlandów. Czy to jest moment, gdy poważnie powinniśmy obawiać się zagrożenia ze strony Rosji? O to Krzysztof Berenda zapyta tuż po 12:02.

Zapraszamy do RMF FM, RMF24 i na nasze media społecznościowe!