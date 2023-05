Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Piotr Zgorzelski. Z wicemarszałkiem Sejmu i posłem PSL porozmawiamy m.in. o nowej ustawie o Trybunale Konstytucyjnym oraz o tworzeniu wspólnych list wyborczych z Polską 2050.

Piotr Zgorzelski / Karolina Bereza / RMF FM

Proponowana przez PiS ustawa ma zmniejszyć pełny skład Trybunału tak, by ten mógł się zebrać i rozstrzygać sprawy do niego skierowane. Czy opozycja to poprze? Czy ta ustawa może być szansą na odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy?

Sprawdzimy także, jak idzie układnie wspólnych list wyborczych z Polską 2050 i czy Polskie Stronnictwo Ludowe rozważa przyjęcie na listy Bogusława Sonika, który ogłosił właśnie na antenie RMF FM swoje odejście z Platformy Obywatelskiej.

