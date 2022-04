"Najmocniej uderza w nas to, że blokowany jest transport części produktów żywnościowych. Ceny żywności będą wyższe" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Z powodu wojny na Ukrainie "wszystko będzie drożało" - nie ukrywa gość Krzysztofa Berendy.

Jak bardzo wzrosną ceny produktów żywnościowych? "Trudno powiedzieć ze względu na to, jakie będą prognozy dla polskiej żywności. Mieliśmy bardzo suchą wiosnę. Nasza żywność będzie eksportowana, a nie będziemy w stanie uzupełniać importu" - mówił Arak.

"Informacje pochodzące z sektora rolnego pokazują, że rolnicy korzystają z mniejszej ilości nawozów, ponieważ ich nie stać. Dlatego polskie państwo zdecydowało się na dopłaty do nawozów" - wyjaśniał ekspert, mówiąc o nieuchronnych wzrostach cen żywności.

"Rosja jest największym producentem zbóż na świecie. Produkty pochodzące ze zbóż będą drożały, przede wszystkim: olej, mąka, chleb, czy kukurydza" - powiedział.

Co z cenami paliw? "Zasadnicze jest pytanie o to, jakie sankcje zostaną wprowadzone. Jeśli zdecydujemy się na odcięcie od ropy i gazu z Rosji, na pewno ceny paliw będą wyższe" - nie ukrywa gość RMF FM.

"Żeby zatrzymać akcję militarną rosyjską i białoruską, powinniśmy traktować te dwa kraje łącznie i przestrzegać sankcji, które są nakładane. Ważne, żeby Białoruś nie była też punktem przerzutowym dla produktów luksusowych. Potrzebne są też sankcje wtórne" - zaznaczył ekonomista.

Rośnie inflacja w Polsce i innych krajach w Europie i na świecie. "Wydarzyło się wiele rzeczy. Mieliśmy wzrosty cen żywności związane z suszami i mniejszymi zbiorami w poprzednich latach. To generowało inflację, którą Polska miała od 2020 roku. Dodatkowo mamy presję płacową. To samo w innych krajach ościennych. Do tego doszedł szok zewnętrzny w postaci wzrostu cen energii, dochodzi kwestia ewentualnych sankcji ekonomicznych, co rynek już zaczął wyceniać" - mówił Arak.