Scenariusz kreślony przez premiera Mateusza Morawieckiego zakłada start budowy w 2026 roku i zbudowanie pierwszego reaktora na północy kraju w 2033 roku. Mariusz Piekarski w Rozmowie w południe w RMF FM pytał swojego gościa o to, czy ten plan jest możliwy do zrealizowania. „Myślę, że z punktu widzenia inwestycyjnego i przygotowawczego – jeżeli chodzi o tę lokalizację na północy – to tak. Ta lokalizacja jest przez wiele lat przygotowywana w zakresie różnego rodzaju wymagań geologicznych, sejsmograficznych, czyli przeszła wszelkie badania i testy czy się nadaje do lokalizacji budowy elektrowni jądrowej. To jest przewaga tej lokalizacji nad innymi. Natomiast to czy nasz rząd będzie w stanie zorganizować ten proces, to zupełnie inna sprawa. Patrząc na budowę promu w stoczni szczecińskiej, gdzie stępka stoi od sześciu czy siedmiu lat, zobaczymy” – stwierdził Krzysztof Kilian.