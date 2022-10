Gościem Mariusza Piekarskiego w Rozmowie w południe w RMF FM będzie Paweł Kowal z Koalicji Obywatelskiej. Zapytamy go o to, co znajduje się w nocie dyplomatycznej wysłanej do Niemiec – posłowie KO, w tym Paweł Kowal wybrali się dziś do MSZ, żeby zapoznać się z jej treścią.