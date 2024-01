"Przez 8 lat nasi poprzednicy robili wszystko, by zabetonować model mediów publicznych, które są mediami partyjnymi. Zrobiono wszystko proceduralnie i prawnie, żeby ten stan trwał. Wiele możliwości nie ma jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Czasami są to decyzje podejmowane „po bandzie”, ale za nimi stoi chęć porządkowania, usprawniania działania instytucji" - mówił Krzysztof Paszyk w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24.

Krzysztof Paszyk / Piotr Szydłowski / RMF FM

Trzecia Droga miała być alternatywą na polskiej scenie politycznej. Tymczasem wydaje się, że politycy tej partii idą na pełne zwarcie z prezydentem.

Zdaniem polityka PSL, Trzecia Droga już pokazała, że jest wartościowym elementem polskiej demokracji i parlamentaryzmu. "Marszałek Szymon Hołownia swobodnie poradził sobie z emocjami w Sejmie" - mówi Paszyk, dodając, że Władysław Kosiniak-Kamysz również stabilizuje polską scenę polityczną. "Trzecia Droga zdaje egzamin" - ogłasza poseł.

Jedną z głównych osi politycznego sporu, pozostaje kwestia reformy mediów publicznych.

"Są podejmowane procesy naprawcze. To jest realizowane zgodnie z prawem i nie można pozwolić sobie - z punktu widzenia legalnie wybranego parlamentu i legalnie wybranego rządu - by tolerować funkcjonowanie mediów, które dyskredytują i kwestionują mandat do sprawowania władzy w państwie" - twierdzi Krzysztof Paszyk.

Polityk odrzuca twierdzenie, o siłowym rozwiązaniu problemu TVP, Polskiego Radia i PAP.

"Nie da się oceny oderwać od jednego istotnego faktu. Przez 8 lat nasi poprzednicy robili wszystko, by zabetonować model mediów publicznych, które są mediami partyjnymi. Zrobiono wszystko proceduralnie i prawnie, żeby ten stan trwał. Wiele możliwości nie ma jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Czasami są to decyzje podejmowane 'po bandzie', ale za nimi stoi chęć porządkowania, usprawniania działania instytucji" - mówi polityk, dodając, że właśnie tego oczekiwali Polacy.

Paszyk uważa, że od kilku tygodni PiS próbuje na siłę udowadniać, że w kwestii mediów postępował zgodnie z demokratycznymi standardami. "Ale to przecież nie zmienia faktu, że wszystkie bezpieczniki, które były w polskim systemie prawnym, prezes Kaczyński zdemontował. Tu trzeba rozważyć, kto pierwszy rozpętał ten bałagan prawny" - stwierdza.

A co ze sporem o prokuraturę? Czy koalicja rządząca bierze pod uwagę propozycje Krzysztofa Bosaka o dokonaniu "prawnego resetu"?

"Te propozycje dobrze brzmią, natomiast z realizacją i możliwością ich wdrażania nie mają nic wspólnego. Mamy pana prezydenta, który - jak widzimy - staje w jednym szeregu z politykami PiS i broni status quo" - odpowiada przedstawiciel PSL. "Twardo stoimy na ziemi i podejmujemy działania, które jesteśmy w stanie wykonać" - dodaje.

"Prezydent zapowiadał, że są obszary, w których jest otwarty na pewne modelowe zmiany. Zrobimy ‘sprawdzam’. Ja też nie jestem hurra optymistą, co do tego jak zachowa się pan prezydent. Ale to nie zwalnia nas z obowiązku przedstawiania propozycji" - ogłasza Krzysztof Paszyk, odnosząc się do propozycji ustawy o oddzieleniu stanowiska Prokuratora Generalnego od stanowiska ministra sprawiedliwości.