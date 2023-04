"30 lat chciano połączyć Orlen z Lotosem i nic. Nam się w końcu udało połączyć i stworzyć multienergetyczną spółkę. Jesteśmy zdeterminowani, ale cały świat jest zdeterminowany do budowy atomu" – powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Daniel Obajtek, prezes Orlenu, pytany o tak zwane elektrownie jądrowe w technologiach SMR, czyli małe reaktory, które będzie można budować nawet w miastach. Wczoraj poznaliśmy wstępne lokalizacje siedmiu reaktorów BWRX-300 w Polsce.

Czasy się zmieniają. Wszyscy chcemy inwestować w zeroemisyjną energetykę, ale pragnę zaznaczyć, że muszą być źródła, które pracują w podstawie. A dzisiaj takim źródłem zeroemisyjnym, który będzie zabezpieczał system energetyczny, jest tylko i wyłącznie atom. Technologie idą przodu, świat idzie do przodu - dodawał.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda zauważył, że Niemcy wygasiły ostatnie elektrownie atomowe.

A czy Niemcy mają we wszystkim rację? Czy Niemcy budując Nord Stream 1 i 2 mieli w tym wszystkim rację? Nie mieli racji. (...) Proszę porozmawiać z ich ekonomistami, z biznesem niemieckim. Biznes jest zdecydowanie przeciwko. Mało tego - z jednej strony wyłączają elektrownie atomowe, a drugiej strony uruchamiają kopalnie do wydobycia węgla. To jest nieracjonalne - podkreślił Obajtek.

"W pełni bezpieczna technologia"

To są małe reaktory. Sprawdzaliśmy wiele technologii na świecie, analizowaliśmy, która jest najbezpieczniejsza. (...) Ten mały reaktor jest niczym innym jak miniaturą tego dużego reaktora. To jest reaktor, który jest 35 metrów pod ziemią. On ma 4 metry szerokości, długości ok. 26 m. (...) Pracuje w technologii pasywnej, bez udziału człowieka. W trakcie zagrożenia sam się wygasza w ciągu 7 dni. Nie ma żadnego z tym problemu. Jest to w pełni bezpieczna technologia - tłumaczył prezes Orlenu.

Krzysztof Berenda pytał swojego gościa również o konsultacje społeczne z mieszkańcami, gdzie mają powstać reaktory.

W Polsce mamy taki zwyczaj, że wszyscy się zgadzają, tylko nie koło siebie. Oczywiście, że będziemy pytać o zdanie. Wymieniliśmy lokalizacje, to są wstępne lokalizacje. To są lokalizacje po pierwszych analizach. 2 lata i będzie cała geofizyka, będziemy pracować nad tym, ale również będziemy pracować ze społecznością lokalną, z samorządami. Będziemy na ten temat rozmawiać. Przedstawiamy im technologie, udowodnimy, że to jest technologia bezpieczna. Pokażemy, co w zamian - mówił.

W zamian jest i tania energia, bo przecież bez taniej energii my nie będziemy rozwijać polskiej gospodarki. Mało - chcemy pokazać, że produktem ubocznym jest ciepło, które może zasilać nasze ogrzewania domów, mieszkań. To jest bardzo ważne dla społeczności lokalnych. Nic nie będziemy robić bez zgody włodarzy, bez rozmów w tym zakresie. To jest 2 lata czasu. My wstępnie rozmowy odbyliśmy, ale w czasie prowadzenia badań będziemy szeroki dialog w tym zakresie stosować - dodawał.

Nawet jeśli pan będzie mieszkał 5 km, albo 2 km, albo 1,5 km, to nie traci pan na wartości nieruchomości i nie ma tam oddziaływania. Tak samo stawia się stacje trafo, transformatory - dodawał Obajtek.