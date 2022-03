Gościem Mariusza Piekarskiego w Rozmowie w południe w RMF FM będzie dr Łukasz Grabarczyk, neurochirurg, który obecnie przebywa we Lwowie. Jak wygląda obecnie sytuacja we Lwowie. Ilu rannych trafia każdego szpitala do lwowskich szpitali? Jakiej pomocy przede wszystkim potrzebują? Czy miejscowym placówkom ochrony zdrowia nie brakuje leków i sprzętu medycznego?

