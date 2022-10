Iwona Pietrzak-Płachta, laureatka nagrody Nauczyciel Roku 2022 będzie gościem Pawła Balinowskiego w Rozmowie w południe w RMF FM.

Iwona Pietrzak-Płachta / Paweł Supernak / PAP

Porozmawiamy o problemach polskiej szkoły. Czy nauczyciel mimo to ma szansę stworzyć uczniowi środowisko, które zachęci go do nauki?

