Gościem Rozmowy w Południe w RMF FM będzie dziś deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniażycki, z którym porozmawiamy m.in. o wtorkowych wydarzeniach w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Czy Ukraina wystąpiła oficjalnie do władz polskich, by uczestniczyć w śledztwie dotyczącym okoliczności wybuchu? Jakie dowody mogłaby przedstawić polskim śledczym w tej sprawie? To pytania, które Paweł Balinowski zada dziś swemu gościowi.