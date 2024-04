Monika Rosa, posłanka i wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej będzie gościem Rozmowy w południe w Radiu RMF24. Jutro Sejm zajmie się projektami ustaw dotyczącymi aborcji, które złożyły: KO, Lewica i Trzecia Droga. Debata będzie trwała sześć godzin. Po niej w piątek – głosowania i powołanie komisji nadzwyczajnej, która miałaby się zająć projektami ustaw. Komisja ma liczyć 27 członków: 11 z PiS, 9 z KO, po 2 z PL2050 i PSL i Lewicy oraz 1 z Konfederacji.

Co może wydarzyć się podczas debaty? Czy wszystkie projekty ustaw mają szansę trafić do prac do komisji nadzwyczajnej? Kto będzie reprezentował Koalicję Obywatelską w komisji? O to wszystko zapytamy posłankę Monikę Rosę.

Zapytamy również o wybory samorządowe. Czy Monika Rosa jest zadowolona z wyniku Koalicji Obywatelskiej w kraju i województwie śląskim?

Zapraszamy tuż po 12:00 do internetowego Radia RMF24.