Gościem dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM będzie poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który wraz ze swym klubowym kolegą Dariuszem Jońskim wydał książkę na temat kulisów ich wspólnych śledztw poselskich tropiących nieprawidłowości rządów PiS. Chodzi m.in. o zakończony skandalem zakup przez rząd respiratorów na początku pandemii Covid-19, czy nieudaną rozbudowę elektrowni Ostrołęka. Dlaczego mimo tylu afer, jak twierdzi opozycja, Prawo i Sprawiedliwość jest wciąż liderem sondaży i faworytem do wygrania październikowych wyborów parlamentarnych? Jaki opozycja ma pomysł na to, by odwrócić ten trend?