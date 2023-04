"Protest będzie trwał co najmniej 7 dni, będziemy tutaj stać, domagać się tego, żeby cło na towary rolno-spożywcze z Ukrainy zostało jak najszybciej przywrócone" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM Michał Kołodziejczak. Lider AGROunii jest w Hrubieszowie, gdzie policjanci uniemożliwili zapowiadany na godz. 10:00 protest rolników, którzy mieli zablokować szerokotorową linię kolejową, którędy do Polski wjeżdża zboże z Ukrainy. "Godzinę temu za mną przejechał pociąg, około 60 wagonów, które przywiozło kukurydzę, a słyszymy zapewnienia, że zboże i kukurydza już do Polski nie przyjeżdżają. Kilkaset metrów od nas to zboże jest rozładowywane. To, co opowiada dzisiaj minister Telus i polski rząd, to jedna wielka fikcja" - stwierdził nasz gość.

Michał Kołodziejczak: To, co opowiada minister Telus i polski rząd, to jedna wielka fikcja Jakub Rutka / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Kołodziejczak: To, co opowiada minister Telus i polski rząd, to jedna wielka fikcja Nie zostaliśmy wpuszczeni na tory. Są tu setki policjantów, którzy bronią dojścia na tory. Mamy legalnie zgłoszony protest, miasto dało pozwolenie i według obowiązującego prawa możemy protestować na torach - podkreślał Michał Kołodziejczak. Zapraszam wszystkich, którzy mają w swoim interesie obronić polską suwerenność żywnościową tutaj na ten protest. Wzywam rolników w całym kraju - dziś nie obronimy się, jeżeli nie będzie zrywu i w całym kraju nie będą powstawały komitety protestacyjne, by bronić polskiej produkcji żywności - stwierdził gość Mariusza Piekarskiego. Bez względu na szyldy, loga i organizacje - dziś miejsce polskich rolników jest na drodze - dodawał Kołodziejczak. Mariusz Piekarski dopytywał się swojego rozmówcę o to, jakie są dokładnie oczekiwania protestujących rolników. Domagamy się cła na zboże, pszenicę, kukurydzę, rzepak i inne towary rolno-spożywcze, mięso drobiowe, jaja, warzywa. Dlaczego jeszcze Robert Telus z polską dyplomacją, z premierem nie pojechali do Brukseli załatwiać tych spraw? Dlaczego nie ma instrukcji do polskich dyplomatów w Unii Europejskiej? Powinny być wysłane jak najszybciej - mówił Kołodziejczak. Lider AGROunii podkreślał, że w sprawie zboża ustalenia muszą być zawarte nie między Polską a Ukrainą, lecz między Unią Europejską a Ukrainą. Jak mówił, jeśli to zboże trafi np. do Niemiec, to tamtejsi pośrednicy kupią je tam, a polscy rolnicy zostaną ze swoim zbożem. A my zostaniemy z naszym ziarnem w Polsce. Sam tranzyt nie rozwiąże problemu - podkreślał. Mariusz Piekarski dopytywał Kołodziejczaka, dlaczego rolnicy nie protestują w Brukseli. W Brukseli mamy sowicie opłacanych europarlamentarzystów, naszych dyplomatów, którzy mają zacząć pracować, robić to wszystko dla nas. Tylko co zrobili rządzący, gdy prosiliśmy od czerwca - jak miała działać Bruksela, kiedy słyszała od polskiego komisarza rolnictwa, od ministra rolnictwa, że nie ma problemu. Jak miała działać UE? Oni nam przeszkodzili i zapewniali, że nie ma problemu - skomentował nasz gość. Według niego firmy, które kupowały w Polsce ukraińskie zboże bez cła, założą filie w Niemczech i będą podbijać dokumenty, że zboże zostało rozładowane w Berlinie. To są cwaniacy, którzy dorabiają się krzywdą całego kraju. My błagamy o jedno - chcemy normalnie sprzedawać nasze zboże. Dziś dorobiło się kilka firm związanych z PiS. Ludzie ponieśli straty, rząd będzie wypłacał rekompensaty rolnikom, a tak naprawdę zysk z tego wszystkiego przejęło kilka firm - skwitował Kołodziejczak. Zobacz również: Telus: Jestem jak saper, który nie rozbrajał bomby. Mam więcej odwagi

Policja udaremniła protest rolników w Hrubieszowie Opracowanie: Magdalena Partyła