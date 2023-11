Gościem Piotra Salaka w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie poseł KO, Michał Kołodziejczak.

Michał Kołodziejczak / Jakub Rutka / RMF FM

>>> POSŁUCHAJ ROZMOWY NA ŻYWO <<<

Porozmawiamy z nim o trwającym na granicy polsko-ukraińskiej proteście przewoźników. Wszystko wskazuje na to, że ten problem będzie musiał rozwiązać już nowy rząd, który stworzy Donald Tusk. Posła Kołodziejczaka, który w ostatnich dniach był na granicy zapytamy, jakie ma pomysły na wygaszenie sporu i załatwienie wszystkich problemów przewoźników.

