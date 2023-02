"W lutym nasze ugrupowanie podejmie decyzję kierunkową dotyczącą tego, jak układać się taktycznie do wyborów" - mówi Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Do którego z rozwiązań jest im dziś najbliżej - wspólnego startu z Platformą Obywatelską czy PSL-em? A może samodzielnie? Czy Polska 2050 weźmie udział w pakcie senackim czy wystawi swoich kontrkandydatów? Co z poprawkami senatu do ustawy o Sądzie Najwyższym - czy posłowie partii Szymona Hołowni zagłosują za ich przyjęciem? O to Mariusz Piekarski zapyta posła Polski 2050 Michała Gramatykę, który będzie gościem Rozmowy w południe w RMF FM.