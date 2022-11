Listopad to czas, kiedy samorządy przygotowują projekty budżetów na nadchodzący rok. W tym roku nie jest to łatwe ze względu na kryzys energetyczny i wysoką inflację. Jak w tej sytuacji radzą sobie polskie miasta? Gdzie szukają oszczędności? Czy z ich ulic znikną świąteczne iluminacje? Czy w urzędach, szkołach i szpitalach będzie chłodniej? To pytania, które Mariusz Piekarski zada dziś gościowi Rozmowy w południe w RMF FM – Markowi Wójcikowi ze Związku Miast Polskich.