​Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Porozmawiamy z nim między innymi o środowych zmianach w rządzie, do którego po roku powrócił prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Wideo youtube

Czy prezydent Andrzej Duda rozmawiał wczoraj z nowym-starym wicepremierem? Czym Jarosław Kaczyński tym razem zajmie się w rządzie? Może znów obejmie pieczę nad obszarem związanym z bezpieczeństwem państwa?

Zapytamy ponadto o prezydencki projekt ustawy, który nakłada na rząd obowiązek uzgodnienia z prezydentem kandydatur na funkcje w organach UE, m.in. członka Komisji Europejskiej czy sędziego unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Dlaczego prezydent właśnie teraz zdecydował się wnieść do Sejmu tego typu propozycję? Czyżby zabezpieczał się na wypadek wygranej opozycji w jesiennych wyborach parlamentarnych?

Tematami dzisiejszej rozmowy będą ponadto lipcowy szczyt NATO w Wilnie, przygotowywany w Unii Europejskiej nowy mechanizm dotyczący relokacji migrantów oraz związana z nim propozycja prezesa PiS-u rozpisania w Polsce referendum w tej sprawie. Jaki jest cel organizowania referendum, skoro Polska może być wyłączona z unijnego mechanizmu z uwagi na przyjęcie dużej liczby uchodźców z Ukrainy?

Na rozmowę, której gospodarzem będzie Mariusz Piekarski, zapraszamy o godz. 12.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!