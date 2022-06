​Stała kwatera V korpusu armii amerykańskiej w Polsce, Finlandia i Szwecja w NATO, zwiększenie sił szybkiego reagowania Sojuszu z 40 do ponad 300 tys. żołnierzy - czy to wystarczy, żeby powstrzymać Rosję przed ewentualną inwazją na kraje wschodniej flanki NATO? Jakie będą konsekwencje decyzji szczytu NATO w Madrycie? O to Krzysztof Berenda zapyta wiceszefa MSZ Marcina Przydacza, który będzie w czwartek gościem Rozmowy w południe w RMF FM.