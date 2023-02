​Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Porozmawiamy z nim m.in. o rozpoczynającym się w poniedziałek cyklu wyjazdów regionalnych polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym Donalda Tuska. Już dziś lider PO zawita do woj. łódzkiego, gdzie w planach ma spotkanie z miejscowym przedsiębiorcą we wsi Wąwał, a następnie z mieszkańcami Pabianic. Czy to początek kampanii wyborczej? Z jakim przekazem do Polaków jedzie szef Platformy? To pytania, które Roch Kowalski zada swemu dzisiejszemu gościowi.