Czy opozycja ma realną szasnę na przejęcie władzy w Polsce? W jakim wariancie? Czy rzeczywiście kluczem do sukcesu jest jedna lista wyborcza? Dlaczego po ośmiu latach rządów, przy niesprzyjających okolicznościach gospodarczych, Prawo i Sprawiedliwość wciąż utrzymuje wysokie poparcie i jest liderem większości sondaży? O to wszystko zapytamy gościa dzisiejszej Rozmowy w południe w RMF FM, prezesa IBRiS Marcina Dumę.

Gospodarz rozmowy, Mariusz Piekarski poruszy ponadto temat rozpoczętej już de facto kampanii wyborczej. Czy jednym z jej głównych elementów będzie spór o przeszłość Jana Pawła II?

Co do zaproponowania wyborcom ma główna siła opozycyjna, Platforma Obywatelska? Prezesa IBRiS zapytamy ponadto czy i za co młodzież nienawidzi PiS oraz czy Donald Tusk to atut czy raczej słabość PO.

