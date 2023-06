Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, a także były prezes Narodowego Banku Polskiego. Porozmawiamy z nim m.in. o trwającej kampanii wyborczej.

Przed nami polityczna supersobota - konwencje, spotkania z wyborcami i inne prekampanijne eventy organizują wszystkie główne siły polityczne. Na Dolnym Śląsku dojdzie do pojedynku na wiece między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską. Komu w tej przedwyborczej gorączce kibicuje prof. Leszek Balcerowicz, były wicepremier i minister finansów, także były prezes Narodowego Banku Polskiego?

Gościa Rozmowy w południe w RMF FM zapytamy też, jakich nowych obietnic wyborczych spodziewa się w ten weekend. Czy Polskę stać na te, które już do tej pory padły, czyli "800 plus", darmowe leki dla seniorów od 60. roku życia, "babciowe", 20-procentowa podwyżka dla pracowników sfery budżetowej czy podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych?

Porozmawiamy ponadto o najnowszym pomyśle PiS wprowadzenia tzw. emerytur stażowych. Rozwiązanie to uprawniałoby do przejścia na emeryturę: kobiety po przepracowaniu 35 lat, a mężczyzn - po 40 latach.

Na dzisiejszą rozmowę, której gospodarzem będzie Krzysztof Berenda, zapraszamy o godz. 12:02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na RMF24.pl, do aplikacji RMF ON oraz naszych mediów społecznościowych!