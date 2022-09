"O kryzysie w psychiatrii dzieci i młodzieży mówi się, od kiedy sama zaczęłam specjalizację, czyli od około 18 lat. To są zaniedbania przez ostatnich kilkanaście lat" – powiedziała w Rozmowie w południe w RMF FM dr Aleksandra Lewandowska. "Ten kryzys się pogłębia. Przed pandemią były wykonane badania oceniające stan zdrowia psychicznego dzieci i nastolatków. W grupie dzieci do 6. roku życia u 16 proc. diagnozowano różnego rodzaju zaburzenia neurorozwojowe i rozwojowe. To jest naprawdę wysoki odsetek. Jeśli chodzi o starsze dzieci i młodzież to jest pół miliona (przypadków - przyp. red.)" - dodała konsultantka krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.