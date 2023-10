Gościem Rozmowy w południe w RMF FM i Radiu RMF24 będzie Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy.

Krzysztof Gawkowski / Michał Dukaczewski / RMF FM

Wkrótce mają się rozpocząć konsultacje prezydenta w sprawie utworzenia nowego rządu. Czy przedstawiciele Lewicy dostali już zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego? Kiedy może powstać nowy rząd?

Naszego gościa zapytamy również o umowę koalicyjną z Koalicją Obywatelską i Trzecią Drogą. Czy już wiadomo, co zostanie do niej wpisane, a co nie? Sprawdzimy też, czy w Lewicy będą rozliczenia za nie najlepszy wynik w tych wyborach.

