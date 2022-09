Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie dziś przewodniczący klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. Czy przesunięcie wyborów samorządowych na kwiecień 2024 roku to dobra decyzja? Jak Lewica będzie głosować, kiedy projekt ustawy w tej sprawie trafi do Sejmu? Czego obawia się prezes PiS Jarosław Kaczyński kiedy wzywa do tworzenia „Korpusu Ochrony Wyborów”? Takie pytania zada dziś naszemu gościowi Roch Kowalski.