"Solidarna Polska mówi 'tak' odnawialnym źródłom energii, ale tym stabilnym, czyli polskiej biomasie i biogazowi, ale zdecydowane 'nie; dla niemieckich i duńskich wiatraków. Dlatego łożymy poprawkę, żeby wszystkie inwestycje wiatrakowe były lokalizowane 1000 m od każdej infrastruktury na obszarach wiejskich" - powiedział w Rozmowie w południe w RMF FM Janusz Kowalski. Wiceminister rolnictwa był pytany, czy sejmowa większość poprze ustawę wiatrakową.

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda przypomniał, że obecne przepisy mówią, iż wiatrak musi znajdować się w odległości 10H, czyli 10 razy jego wysokość. Skąd propozycja Solidarnej Polski dotycząca odległości 1000 m?

Wiatraki są drogie, szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Moim zdaniem postawienie wiatraków spowoduje podwyżki energii, dlatego że system elektroenergetyczny nie jest w stanie przyjąć dodatkowej energii z wiatraków, a więc będą one stały i nie pracowały - powiedział Janusz Kowalski.

Lobby wiatrakowe, szczególnie to niemieckie, jest bardzo silne, dlatego my mówimy "tak" dla polskiej biomasy i rolników indywidualnych - dodał.

"Dziś tym bardziej potrzeba stabilnych źródeł OZE"

Janusz Kowalski zaznaczył, że tej poprawki nie składa tylko on, a wszyscy posłowie Solidarnej Polski. Mam nadzieję, że Prawo i Sprawiedliwość poprze naszą poprawkę - to PiS wie dziś, że SP zawsze miała rację w kontekście obrony polskiego węgla, mówienia "nie" rosyjskiemu gazowi. Dziś, po inwazji Rosji na Ukrainę, potrzeba tym bardziej stabilnych źródeł OZE - stwierdził.

Krzysztof Berenda spytał wprost, czy składając tę poprawkę, Solidarna Polska chce zablokować rozbudowę elektrowni wiatrowych w Polsce?

Chcę, żeby Polacy płacili jak najmniej za energię elektryczną poprzez stawianie i promocję stabilnych źródeł OZE, a więc źródeł biomasowych z wykorzystaniem pozostałości po produkcji rolno-spożywczej. One mogą być wykorzystywane tak jak jest to w Niemczech - zauważył.

Dziś najbardziej i najgłośniej za wiatrakami lobbują mieszkańcy miast. Problem w tym, że oni nie będą mieszkać 300, 500 czy 600 m od wiatraków, dlatego że te stawia się na obszarach wiejskich. W mojej ocenie to mieszkańców tych obszarów trzeba spytać - powiedział poseł Solidarnej Polski.

Wiatraki elementem "green dealu"?

Wiceminister rolnictwa wskazał, że "wiatraki zostały wymyślone jako element tzw. green dealu, który jest pewnego rodzaju projektem Angeli Merkel i Władimira Putina".

W tym projekcie stawia się na wiatraki, które wzmacniają cały przemysł OZE państw zachodnich, w szczególności Niemiec, a one są stabilizowane przez źródła gazowe. Nie może to być węgiel, ponieważ jest bardzo drogi. Wiatrak plus instalacja gazowa to zabójcze połączenie dla Polski - stwierdził.

Gość Rozmowy w południe RMF FM powiedział, że jako polityk odpowiada za bezpieczeństwo energetyczne RP, w związku z czym przygotowuje specjalną ustawę o biogazowniach rolniczych. Janusz Kowalski jest przekonany, że połączy ona wszystkich posłów w Sejmie. Polityk ma nadzieję, że już w marcu specustawa będzie procedowana w Sejmie.