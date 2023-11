"Protest jest zasadny. Nie ma się co dziwić tym, którzy dzisiaj stoją na granicy i mówią, że przepisy, które w nich uderzyły, są tak naprawdę zaprzeczeniem funkcjonowania Unii Europejskiej” – tak akcję polskich przewoźników, którzy blokują polsko-ukraińskie przejścia graniczne na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu komentował w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Michał Kołodziejczak. "Mateusz Morawiecki dzisiaj zajmuje się rozdawaniem kolejnych stanowisk, tworzeniem fikcyjnego rządu. Nie rozwiązuje się poważnych problemów. To jest jeden wielki żart. Mi chce się płakać, kiedy to widzę. To jest jeden wielki mem" – dodawał poseł Koalicji Obywatelskiej.

Michał Kołodziejczak / Jakub Rutka / RMF FM Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kołodziejczak o nowym rządzie Morawieckiego: Jeden wielki mem, płakać się chce Nie ma się co dziwić, że przewoźnicy protestują. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość dopuściło do tego, żeby ten problem narastał. Unia Europejska zliberalizowała przepisy odnośnie przewozu towarów i przejazdu ciężarówek z Ukrainy do UE - mówił na antenie RMF FM i Radia RMF24 Michał Kołodziejczak. Poseł KO uważa, że "dzisiaj jedynym pomysłem, który mógłby w miarę szybko rozwiązać problem na granicy polsko-ukraińskiej jest powrót do tej ilości pozwoleń, która była przed liberalizacją unijnych przepisów". Trzeba jak najszybciej rozpocząć rozmowy z dwóch stron. Sposób rozwiązania leży w dialogu - podkreślał Kołodziejczak. PiS myślał, że można wszystkie problemy rozwiązywać przez dopłaty i dlatego na forum unijnym wiele tematów odpuszczali, rozdając w Polsce pieniądze. Tak było na początku z rolnikami, którzy dzisiaj mówią, że też na granicę się wybierają - dodawał polityk. >>> POSŁUCHAJ RADIA RMF24 <<< Artykuł jest w trakcie aktualizacji. Bądź na bieżąco: Protest przewoźników obejmie kolejne przejścia? Decyzja w najbliższych dniach Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



Słuchajcie online już teraz!



Radio RMF24 na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. na bieżąco informuje o wszystkich najważniejszych wydarzeniach w Polsce, Europie i na świecie. Opracowanie: Katarzyna Jasińska