"Przeżywam dzisiaj los każdego ugrupowania opozycyjnego" – mówił w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 Michał Kamiński. "Chciałbym, żeby notowania Trzeciej Drogi, Platformy i Lewicy pozwoliły tym trzem ugrupowaniom stworzyć taki rząd i większość, jaką udało nam się już cztery lata temu utworzyć w Senacie" – podkreślił wicemarszałek izby wyższej parlamentu. Kandydat koalicyjnego komitetu wyborczego Trzecia Droga PSL-Polska 2050 do Senatu z Pruszkowa uważa, że brutalizacja języka w Polsce nie dotyczy jedynie kampanii wyborczej. "Wszyscy ponosimy winę za brutalizację. Ja zawsze od siebie samego oczekuję, że jeżeli przesadzę to przepraszam. Najważniejsze jest, żeby nie eskalować języka nienawiści" – argumentował Kamiński. "Kiedy notowania spadają i nie ma się merytorycznych argumentów, żeby mobilizować wyborców, sięga się po język agresywny. Czasem wyborców najlepiej mobilizować nienawiścią. To jest dzisiaj przykład polskiej kampanii wyborczej i praktyki rządu" - dodawał.