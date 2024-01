"Jako obóz polityczny, nie mamy sobie nic do zarzucenia" - stwierdził w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24 poseł PiS, Sebastian Kaleta, komentując zarzuty o nielegalnym inwigilowaniu Krzysztofa Brejzy przez służby specjalne za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Sebastian Kaleta / Jakub Rutka / RMF FM

Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało, by powołana dziś przez Sejm komisja śledcza zajęła się nie tylko kwestią użycia oprogramowania Pegasus przez służby specjalne w Polsce, ale także innymi przypadkami wykorzystania tego typu programów w poprzednich latach.

Sebastian Kaleta twierdzi, że poprzedni rząd Donalda Tuska również korzystał z tego typu oprogramowania. "Zachęcam do zapoznania się z dokumentacją dotyczącą programu Harnaś. Oprogramowanie Pegasus nie jest jedynym oprogramowaniem tego typu" - mówił poseł.

Czy istnieje podejrzenie, że politycy PiS byli inwigilowani? - dopytywał Tomasz Terlikowski.

"Komisja będzie miała wyjaśniać, czy czynności podejmowane przez organy państwowe, a następnie przez służby specjalne związane z kontrolą operacyjną w toku prowadzonych śledztw - były zasadne, były legalne. Był realizowane zgodnie z polskim porządkiem prawnym" - tłumaczył Kaleta.

Dlaczego PiS chce badać działanie służb dopiero teraz?

"Prokuratura prowadziła śledztwa dotyczące kontroli operacyjnej różnego trybu. Istotne jest to, że kiedy decydujemy się na powołania komisji śledczej - ocen skutków. Komisja śledcza zajmująca się pracą służb specjalnych, niesie bardzo duże ryzyko, że jeśli zostanie to z pewnym celem politycznym rozpisane, wpłynie na jakość służb, które pilnują naszego bezpieczeństwa. Żeby uniknąć na starcie zarzutów, że ta komisja ma charakter polityczny, należy spojrzeć na całe spektrum pracy służb specjalnych. I właśnie temu służyły nasze poprawki do uchwały o powołaniu tej komisji" - wyjaśnił polityk.

"Odnoszę wrażenie, że ta komisja, to polowanie na czarownice, by dowieść hipotezy, na którą nie ma dowodów. Dowieść w sposób polityczny" - stwierdził Kaleta i dodał, że sprowadzanie działalności służb do szpiegowania pojedynczych polityków może spowodować duże szkody.

Po co inwigilować Krzysztofa Brejzę?

Chociaż nikt nie neguje, że walka służb z wywiadem rosyjskim, czy zorganizowaną przestępczością, jest w pełni uzasadniona, o tyle duże kontrowersje wywołało ujawnienie w 2021 roku, że służby specjalne używają oprogramowania Pegasus do inwigilacji polityków opozycji w Polsce.

"Komisja pozwoli odpowiedzieć na pytania, jak i dlaczego Brejza podlegał kontroli operacyjnej i w jaki sposób takie działania uzasadniały służby. Oraz kto podejmował w tej sprawie decyzje" - mówił Kaleta, dodając, że odniósł wrażenie, iż komisja już "startuje z założeniem", że politycy byli podsłuchiwani nielegalnie.

"My jako obóz polityczny nie mamy sobie nic do zarzucenia. Natomiast czy faktycznie wszystkie wymogi prawa zostały spełnione przez służby, które korzystały z tych instrumentów - zostanie to wyjaśnione przez komisję. Zakładam, że odbywało się to prawidłowo, bo system kontroli służb w Polsce jest wielopoziomowy. Nie jest system politycznym, ale wieloaspektowym systemem ochrony prawnej, w której uczestniczy wielu sędziów. Nikt nie chce żeby służby działały jak chcą" - skwitował polityk.