Co najbardziej podrożało, a co będzie jeszcze drożeć? Dlaczego w polskich sklepach brakuje cukru, mimo że jego produkcja przewyższa zapotrzebowanie i dlaczego zakupy po wypiciu kawy to zły pomysł? M.in. o tym porozmawiamy z byłym wicepremierem i ministrem gospodarki, a dziś internetowym królem liczb i ciekawostek Januszem Piechocińskim.

Wideo youtube Będzie on gościem Mariusza Piekarskiego w Rozmowie w południe w RMF FM.



Nie zabraknie też pytań o politykę - Janusza Piechocińskiego, także byłego prezesa PSL, zapytamy o to, z kim ludowcy powinni pójść pod rękę w wyborach parlamentarnych.

Zapraszamy o 12.02 do RMF FM, internetowego Radia RMF24, na stronę RMF24.PL i do naszych mediów społecznościowych!





RMF 24