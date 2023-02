W niedzielę szefowa Porozumienia poinformowała o "zielonym świetle" w zakresie współpracy z AgroUnią. O tym ewentualnym sojuszu w poniedziałkowe południe Roch Kowalski porozmawia z Janem Strzeżkiem, rzecznikiem koła parlamentarnego Porozumienia.

Jan Strzeżek / Jakub Kaczmarczyk / PAP

W niedzielę w Warszawie Zarząd Krajowy Porozumienia obradował w sprawie decyzji partii dotyczącej startu w wyborach. Po zebraniu prezes Porozumienia Magdalena Sroka ogłosiła, że wypracowano zgodę na współpracę z Michałem Kołodziejczakiem i AgroUnią.

Portal Interia.pl podał, że podczas wczorajszego posiedzenia zarządu połączenie z AgroUnią poparli m.in. posłanka Iwona Michałek, poseł Stanisław Bukowiec i Tomasz Urynowicz, a przeciwko był m.in. rzecznik koła Jan Strzeżek.

