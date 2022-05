Gościem Rozmowy w południe w RMF FM będzie Jan Olbrycht, europoseł Platformy Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Europejskiej Partii Ludowej i członek Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.

Jan Olbrycht / Andrzej Grygiel / PAP

Krzysztof Sobolewski z Prawa i Sprawiedliwości zapewniał, że Polska powinna dostać pierwsze pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy już w czasie wakacji lub na początku września. Według niego jeszcze w tym tygodniu środki na KPO mają zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Z naszym gościem porozmawiamy więc o pieniądzach z KPO. Zapytamy czy to możliwe, by te środki wpłynęły do nas już w te wakacje? I czy zdążymy je wydać?

