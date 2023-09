W szeregach Prawa i Sprawiedliwości panuje nerwowość związania z nieprzewidywalnym wynikiem wyborów – uważa Jan Maria Jackowski, kiedyś senator PiS, dziś senator niezależny. "Nie tyle w sensie, kto wygra – ta sprawa chyba jest już rozstrzygnięta – natomiast, kto będzie realnie w stanie stworzyć większe zaplecze dla rządu. Tutaj ta sytuacja jest niepewna" – twierdzi gość Rozmowy w południe w RMF FM i internetowym Radiu RMF24.

Jan Maria Jackowski w studiu RMF FM / Karolina Bereza / Archiwum RMF FM

"Mam duży dystans do obozu rządzącego i do tego, co ten obóz w ostatnim czasie wyczynia, szczególnie aspekcie praworządności, dbania o konstytucyjność instytucji państwa polskiego (...), a także co do sposoby zawłaszczania przestrzeni publicznej przez media, które powinny służyć wszystkim, bo są to media z nazwy publiczne" - dodał Jackowski.

