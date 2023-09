Jak powinna zmienić się szkoła? Jakich rozwiązań potrzebuje, by dobrze czuli się w niej i uczniowie, i nauczyciele? Między innymi o tym porozmawiamy w pierwszej po wakacjach Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24. Zaprasza Piotr Salak.

Jakub Tylman / Beniamin Piłat / RMF FM

Jego gościem będzie Jakub Tylman - nauczyciel przedmiotów artystycznych w Publicznej Szkole Podstawowej w Śremie im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. To laureat Nagrody im. Ireny Sendlerowej i autor książki "Jak pokolorować szkolę?". Posłuchaj rozmowy!

Jakub Tylman jest nie tylko nauczycielem, pedagogiem, ale to przede wszystkim człowiek, który rozpoczął akcję "Szkoła bez zadań domowych". To z jego inicjatywy wszyscy uczniowie w jego szkole dostali świadectwa z różnokolorowymi paskami. Ciekawe, co nasz gość od zaraz zmieniłby w polskiej edukacji - gdyby miał taki wpływ. O to na pewno go zapytamy.

Czy utalentowane dziecko w polskiej szkole jest skazane na osamotnienie? Jak zmienić system oceniania, a może w ogóle z niego zrezygnować? Wszystkie te wątki poruszymy w Rozmowie w południe w RMF FM i Radiu RMF24. Początek w Faktach RMF FM o godzinie 12, a ciąg dalszy - tylko w internetowym Radiu RMF24. Zapraszamy!